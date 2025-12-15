به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد در آیین افتتاح نمایشگاه توانمندی های صنایع دستی بانوان تایباد گفت: افزون بر ۲ هزار و ۷۰۰ هنرمند در حوزه صنایع دستی و رشته‌ های وابسته به آن در این شهرستان مرزی مشغول به فعالیت هستند.

حسین جمشیدی اظهار کرد: حوزه اشتغال صنایع دستی تایباد منجر به دایر شدن بیش از ۶۵۰ کارگاه شهری و روستایی در این منطقه شده است.

وی ادامه داد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که فروش صنایع دستی بانوان این خطه مرزی در نمایشگاههای بین المللی و محلی فروش خوبی داشته و مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

جمشیدی گفت: هم اکنون در روستای «پشته» از توابع بخش مرکزی این شهرستان ۸۰۰ کارگاه فرت‌ بافی فعال است که نقش زیادی در اشتغال پایدار و تامین قسمتی از اقتصاد ساکنان این روستای مرزی داشته است.

به گفته وی، ایجاد اشتغال پایدار یکی از مهمترین اولویت‌ های دولت چهاردهم به شمار می رود که باید از این فرصت در راستای شکوفایی اشتغال در مناطق مرزی و محروم استفاده کرد.

جمشیدی با اشاره به حمایت از بانوان سرپرست خانوار و ساماندهی آنان، راه اندازی «روز بازار» دائمی را در این شهرستان ضروری دانست.

رئیس شورای اسلامی شهر تایباد هم گفت: زمینی به مساحت هزار و ۴۰۰ متر مربع در همجواری بنای تاریخی مزار مولانا زین الدین ابوبکری تایباد برای ساخت روز بازار صنایع دستی بانوان این شهرستان آماده شده است.

محمد خدادادی افزود: افزون بر ۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت هشت فضای تجاری از محل درآمدهای شهرداری تایباد پیش بینی شده است.

او ادامه داد: این اماکن در مدت زمان ۱۶ سال در اختیار شهرداری تایباد قرار دارد و اولویت واگذاری آنها به بانوان سرپرست خانوار است.

نمایشگاه توانمندی های صنایع دستی بانوان تایباد با عنوان «مادر تا یلدا» از امروز به مدت یک هفته در محل سالن سروش شهر تایباد آغاز به کار کرده است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد با ۳۸ روستا و ۲ بخش مرکزی و میان ولایت در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.