پخش زنده
امروز: -
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، در برنامه رادیویی «کندیمیز» طرح یکپارچهسازی اراضی کشاورزی را راهکاری مؤثر برای افزایش بهرهوری و ساماندهی اراضی خرد عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛معاون حفظ کاربری و یکپارچگی مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، در برنامه رادیویی «کندیمیز» طرح یکپارچهسازی اراضی کشاورزی را راهکاری مؤثر برای افزایش بهرهوری و ساماندهی اراضی خرد عنوان کرد.
وی گفت: اجرای این طرح با تجمیع قطعات کوچک، امکان استفاده اقتصادی از ماشینآلات، کاهش هزینهها، کنترل آفات و بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری را فراهم میکند و در نهایت به بهبود معیشت روستاییان و مدیریت منابع آب منجر میشود.
کبیری افزود: کاهش هدررفت آب و جلوگیری از برداشت بیرویه سفرههای زیرزمینی از دستاوردهای مهم این طرح است که میتواند در احیای دریاچه ارومیه نیز اثرگذار باشد.
وی تأکید کرد: حمایت دولت و مشارکت بهرهبرداران، اجرای موفق این طرح را تضمین کرده و امنیت غذایی کشور را تقویت خواهد کرد.