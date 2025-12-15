معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با توجه به شرایط اقلیمی و پیش‌بینی‌های هواشناسی در سطح ملی، مجموعه‌ای از اقدامات ضروری باغی در فصل پاییز را برای صیانت از باغات و افزایش بهره‌وری اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بر اساس این توصیه‌ها، جمع‌آوری میوه‌ها و برگ‌های خزان‌شده و خارج کردن آنها از باغ به‌عنوان نخستین اقدام ضروری مطرح شده است. همچنین انجام سمپاشی با قارچ‌کش‌های محافظتی مسی بلافاصله پس از خزان کامل برگ‌ها مورد تأکید قرار گرفت.

تهیه کود‌های مورد نیاز از مراکز معتبر جهت اجرای عملیات چالکود از آذرماه به بعد، بر اساس آنالیز خاک و برگ درختان یا توصیه کارشناسان، از دیگر اقدامات مهم عنوان شد. استفاده از رنگ‌های محافظ تنه به‌ویژه در باغات تازه احداث شده نیز در دستور کار قرار دارد.

این معاونت همچنین توصیه کرد، از انجام هرس تا زمان رفع خطر سرما و یخبندان خودداری شود. شخم زدن کف باغات و بهره‌گیری از یخ‌آب زمستانه، تخلیه لوله‌ها و تأسیسات آبیاری برای جلوگیری از ترکیدگی و خسارات احتمالی، و پرهیز از کشت پاییزه درختان میوه حساس به سرما نظیر هسته‌دارها، انگور و گردو در مناطق سردسیر، از دیگر اقدامات ضروری در این فصل اعلام شد.

رعایت این توصیه‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی و افزایش تولید پایدار باغات در استان ایفا کند.