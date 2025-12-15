پخش زنده
رئیس مرکز مدیریت راههای فارس در پی اعلام فعالیت سامانه بارشی از مردم خواست از ترددهای غیرضروری در جادههای فارس خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امین بنایی از عموم مردم خواست با توجه به پیشبینی برف و باران شدید، آبگرفتگی معابر و احتمال وقوع سیلاب، از سفرهای غیرضروری در جاده های برونشهری استان خودداری کنند.
بر اساس اعلام هواشناسی فعالیت سامانه بارشی جدید از فردا سهشنبه، ۲۵ آذر در فارس آغاز می شود و تا جمعه، ۲۸ آذر ادامه دارد.
وی افزود: بر اساس پیشبینیها، بارشهای سنگین باران، برف شدید در مناطق سردسیر و کوهستانی و همچنین احتمال آبگرفتگی و وقوع سیلاب در برخی محورهای استان وجود دارد.
رئیس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای فارس با اشاره به لزوم آمادگی کامل رانندگان ادامه داد: همه خودروهایی که ناچار به تردد درجاده های استان هستند، باید به تجهیزات کامل زمستانی مجهز باشند و همراه داشتن زنجیر چرخ، بهویژه برای تردد در مناطق کوهستانی، الزامی است.
بنایی بیان داشت : در جاده های کوهستانی از جمله سپیدان و مسیرهای منتهی به این منطقه، احتمال بارش برف سنگین وجود دارد و رانندگان بدون تجهیزات زمستانی به هیچ عنوان وارد این مسیرها نشوند.