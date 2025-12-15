باران و برف در راه است، از ترددهای غیرضروری در جاده‌های فارس خودداری کنید

باران و برف در راه است، از ترددهای غیرضروری در جاده‌های فارس خودداری کنید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امین بنایی از عموم مردم خواست با توجه به پیش‌بینی برف و باران شدید، آب‌گرفتگی معابر و احتمال وقوع سیلاب، از سفرهای غیرضروری در جاده های برون‌شهری استان خودداری کنند.

بر اساس اعلام هواشناسی فعالیت سامانه بارشی جدید از فردا سه‎شنبه، ۲۵ آذر در فارس آغاز می شود و تا جمعه، ۲۸ آذر ادامه دارد.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، بارش‌های سنگین باران، برف شدید در مناطق سردسیر و کوهستانی و همچنین احتمال آب‌گرفتگی و وقوع سیلاب در برخی محورهای استان وجود دارد.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس با اشاره به لزوم آمادگی کامل رانندگان ادامه داد: همه خودروهایی که ناچار به تردد درجاده های استان هستند، باید به تجهیزات کامل زمستانی مجهز باشند و همراه داشتن زنجیر چرخ، به‌ویژه برای تردد در مناطق کوهستانی، الزامی است.

بنایی بیان داشت : در جاده های کوهستانی از جمله سپیدان و مسیرهای منتهی به این منطقه، احتمال بارش برف سنگین وجود دارد و رانندگان بدون تجهیزات زمستانی به هیچ عنوان وارد این مسیرها نشوند.