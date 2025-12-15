پخش زنده
طرح بازرسی و نظارت بر اماکن عرضه مواد غذایی و مراکز حساس کرمانشاه به مناسبت شب یلدا امروز آغاز شد و ۱۵ کارشناس بهداشت محیط در قالب ۵ تیم فعال شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه گفت : این برنامه با هدف افزایش کیفیت و ایمنی مواد غذایی در شب یلدا و حفاظت از سلامت مردم اجرا میشود.
رودابر افزود : در این طرح، ۱۵ کارشناس بهداشت محیط در قالب ۵ تیم سهنفره فعالیت میکنند تا بر عملکرد مراکز عرضه مواد غذایی نظارت کنند. این نظارت شامل مراکز فروش آجیل و شیرینی، قنادیها، تخمهپزیها، میوهفروشیها و مراکز عرضه گوشت و مرغ خواهد بود.
علاوه بر این، رستورانها، اغذیهفروشیها و نانواییها نیز جزو اماکن حساس تحت بازرسی قرار دارند تا رعایت کامل اصول بهداشتی و ایمنی مواد غذایی تضمین شود. کارشناسان با بررسی دقیق و مستمر، هرگونه تخلف یا کوتاهی در رعایت ضوابط بهداشتی را شناسایی و گزارش میکنند.
وی با تاکیدبر اینکه دقت، مسئولیتپذیری و خدمت صادقانه در بازرسیها هم رضایت مردم و هم رضایت خداوند را به همراه دارد ادامه داد : از تلاش همه عوامل مرتبط در اجرای این طرح قدردانی و بر ادامه برنامههای نظارتی تا پایان فصل یلدا تأکید کرد.