به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی گفت: این طرح گامی موثر در مسیر توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی، جسمانی و مهارتی دختران زیر پوشش است.

محمد افشارنیا افزود: اختتامیه مرحله کشوری رویداد ملی «طرح یاس؛ یاران آینده‌ساز» همزمان با سالروز میلاد حضرت زهرا (س)، با حضور هزار و ۲۰۰ نفر از دختران ۲۰ تا ۴۰ سال زیر پوشش کمیته امداد از سراسر کشور در مشهد برگزار شد.

وی اظهار کرد: این طرح یکی از برنامه‌های ارزشمند فرهنگی، تربیتی و مهارتی کمیته امداد است که با همکاری هلال‌احمر در حال اجراست و هدف آن ارتقای توانمندی‌های فردی، اجتماعی و امدادی دختران تحت حمایت است.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی ادامه داد: در قالب این طرح، مسابقاتی با عنوان «رفاقت یاس» در بخش‌های مختلف آموزشی، امدادی و آمادگی‌های جسمانی و ورزشی برگزار شد که خراسان رضوی در بخش مسابقات امدادی، رتبه نخست کشور را کسب کرد.

افشارنیا تاکید کرد: همچنین این استان در بخش آمادگی‌های جسمانی و ورزشی هم حائز رتبه اول کشور شد و در نهایت خراسان رضوی رتبه نخست کشوری را در رتبه بندی به خود اختصاص داد.

وی گفت: خراسان رضوی با آموزش حدود شش هزار نفر از دختران مددجو در رده سنی هدف، جزو استان‌های پیشرو در اجرای کیفی طرح ملی یاس به شمار می‌رود.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی، اجرای طرح ملی یاس را گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی، جسمانی و مهارتی دختران تحت حمایت دانست و از همکاری جمعیت هلال‌احمر، مربیان، داوران و عوامل اجرایی این رویداد قدردانی کرد.