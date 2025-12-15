پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای میاندوآب و باروق گفت: حمام تاریخی باروق برای بهرهبرداری به بخش خصوصی واگذار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛فرج بابایی اظهار کرد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی در نظر دارد حمام تاریخی باروق را به استناد ماده ۲۷ قانون الحاق برخی از مواد تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطابق دستورالعمل شماره ۵۸۶۲۰۶ موره ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و اصلاحیه شورای اقتصاد و مصوبه کارگروه واگذاری استان در راستای تأمین بخشی از منابع مالی با رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده با استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری و مشارکت بخش غیردولتی واگذار کند.
او افزود: بنابراین از اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیتدار و علاقهمند به مشارکت در سرمایهگذاری طرح دعوت بهعمل میآورد تا در صورت تمایل نسبت به مشارکت در اتمام و بهرهبرداری از این طرح اقدام کنند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای میاندوآب و باروق گفت: نحوه مشارکت بدون سرمایهگذاری برای اتمام طرح و اجاره بلندمدت، بدون انتقال مالکیت خواهد بود و سرمایهگذاران میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خود مراجعه کنند.
بابایی تصریح کرد: حمام تاریخی باروق میتواند بهترین ظرفیت برای ایجاد بومگردی و یا راهاندازی رستوران سنتی باشد.