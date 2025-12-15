پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون مالی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از اختصاص ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به مدیریتهای توزیع برق شهرستانهای استان خبرداد و گفت: این میزان اعتبار در پروژههای کلیدی برق استان سرمایه گذاری میشود.
رضا فروغینیا با بیان اینکه این میزان اعتبار نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است افزود: این اعتبار شامل پروژههای برق رسانی به روستاهای فاقد برق و همچنین اصلاح بهینه شبکههای برق روستایی، تبدیل سیم به کابل و طرحهای مرتبط با نهضت ملی مسکن و هوشمند سازی و تعویض لوازم اندازه گیری است که نقش بسزایی در بهبود زیرساختهای برقرسانی و توسعه اقتصادی و اجتماعی استان دارند.
وی با بیان اینکه پروژههای فوق در اولویتهای اصلی شرکت قرار دارند بر لزوم پیگیری تامین منابع مالی و همچنین مدیریت منابع موجود و جذب به موقع اعتبارات تأکید کرد.
معاون مالی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی به پروژههای اولویتدار شرکت در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: با توجه به محرومیت استان، در صدر پروژهها، اجرای طرحهای برق روستایی قرار دارد که از اهمیت ویژهای برخوردار است. با توجه به محدودیتهای منابع استان، تسریع در اجرا و جذب بموقع اعتبارات در این بخش از پروژهها ضروری است و به همین دلیل تأکید ویژهای براجرای بموقع آن داریم.
فروغینیا همچنین از پروژه "تبدیل سیم به کابل" به عنوان یکی دیگر از اولویتهای مهم یاد کرد و افزود: این پروژه بهویژه در راستای کاهش تلفات و جلوگیری از سرقت شبکه و بهبود کیفیت برقرسانی بسیار حائز اهمیت است.
وی گفت:از دیگر پروژههای مهم و کلیدی، اجرای طرح هوشمند سازی و تعویض لوازم اندازه گیری مشترکین به منظور مدریت بار شبکه و همچنین مدیریت مصرف انرژی در سطح استان است.
فروغی نیا افزود: درکنار این پروژه ها، طرحهای مرتبط با نهضت ملی مسکن نیز در دستور کار قرار دارند.