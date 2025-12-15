پخش زنده
با توجه به نزدیک شدن شب یلدا و افزایش تقاضا برای خرید برخی اقلام، نظارتهای میدانی و بازرسیهای هدفمند از مراکز عرضه کالا در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد از اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا در سطح بازار استان خبر داد.
محمدکاظم صادقیان اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن شب یلدا و افزایش تقاضا برای خرید برخی اقلام مصرفی از جمله آجیل، خشکبار، شیرینی و میوه، نظارتهای میدانی و بازرسیهای هدفمند از مراکز عرضه کالا در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: این طرح با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از تخلفاتی همچون گرانفروشی، کمفروشی و عرضه کالاهای غیربهداشتی اجرا میشود و دستگاههای ذیربط استانی از جمله اداره کل تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی مرتبط در اجرای آن همکاری دارند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به انجام گشتهای مشترک نظارتی بیان کرد: این گشتها به صورت مستمر بازار را رصد کرده و با هرگونه تخلف برخورد قانونی خواهد شد.
صادقیان از کسبه خواست با رعایت انصاف و حقوق مصرفکنندگان، همکاری لازم را داشته باشند و از شهروندان نیز خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ گزارش کنند.
وی گفت: سامانه ۱۲۴ نیز به منظور دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات مردمی فعال است و شهروندان میتوانند تخلفاتی از جمله عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، تقلب و گرانفروشی را از این طریق اعلام کنند.