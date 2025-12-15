با سرد شدن هوا و بارش های چند روز پیش تا حدودی گرد و غبار و ذرات معلق در شهر اردبیل کاهش یافت اما همچنان مسئله آلودگی هوا دوباره به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان و مسئولان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کارشناسان محیط‌زیست تأکید می‌کنند که سوخت‌های غیراستاندارد و فعالیت صنایع آلاینده، نه‌تنها کیفیت هوای شهرها را به‌شدت کاهش می‌دهد، بلکه سلامت جامعه را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل درباره این آلودگی‌ها اظهار کرد: اردبیل با آب و هوای خنک، پاک و سالم شهره خاص و عام است، اما چهره غبارآلود آن در هفته‌های اخیر به دلیل فعالیت واحد‌های آلاینده و خودرو‌های فرسوده و قدیمی است.

کیومرث سفیدی افزود: ۴۴ واحد صنعتی آلاینده در استان اردبیل داریم که ۱۵ مورد آنها به آلودگی هوا دامن می‌زنند که اگر مقررات و ضوابط قانونی را رعایت نکنند با همکاری دستگاه‌های قضایی پلمب خواهند شد.

وی تصریح کرد: ما اخطار‌های چندین مرحله را به این واحد‌ها داده‌ایم، اما گوش برخی از این واحد‌ها بدهکار نیست و همچنان با وضعیت بغرنج در آلایندگی واحد‌های صنعتی در استان روبه رو هستیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: ما مجبور هستیم در صورت تداوم این وضعیت واحد‌های آلاینده را تعطیل کرده و با شناسایی کانون‌های تولید گرد و غبار به تثبیت آن کمک کنیم.

سفیدی در ادامه خاطرنشان کرد: در قانون ۱۰ درصد فضای کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی باید به توسعه فضای سبز و کاشت درخت اختصاص یابد که این امر کمتر در واحد‌های صنعتی مورد توجه قرار می‌گیرد.

رامین صادقی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز، با تأکید بر همکاری صنعتی گفت: ما جلسات فشرده‌ای با صاحبان معادن و کارخانه‌ها برگزار کرده‌ایم و در همین راستا، دوره‌های آموزشی تخصصی توسط کارشناسان محیط‌زیست و فرایند‌های صنعتی ارائه شده است.

وی افزود: تمرکز اصلی بر روی کارخانه‌های بزرگ، به‌ویژه کارخانه سیمان، و سایر صنایع تولیدی است که فرایند آنها موجب ورود پساب‌های صنعتی یا انتشار دود غلیظ به جو می‌شود؛ این واحد‌ها باید مجهز به فیلتر‌های کارآمد باشند.

صادقی با قاطعیت بیشتری تصریح کرد: در شهرک‎های صنعتی اردبیل، کارخانه‌هایی که الزام به نصب صافی داشتند، موظف به نصب آنها شده‌اند و این فرایند در حال نظارت است و نصب این فیلتر‌های کاهنده آلودگی، هم برای مجموعه صنعت و معدن و هم برای محیط‌زیست، یک اولویت و الزام غیرقابل‌چشم‌پوشی است.

سید داود سیدعلیزاده، معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل، هم گفت: در حال حاضر، سه ایستگاه پایش وضعیت هوا در نقاط کلیدی شهر فعال است؛ دو ایستگاه توسط همکاران محیط‌زیست جانمایی و مدیریت می‌شوند و یک دستگاه نیز به‌صورت مجزا در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد.

وی افزود: آنچه اهمیت دارد، دستگاهی است که به طور مستقیم زیر نظر شهرداری اردبیل فعالیت کند. پیش‌بینی ما این است که دستگاه آینده، یک پلتفرم جامع و چندمنظوره باشد که هم‌زمان هم شدت گرد و غبار و هم ترکیبات گاز‌های سمی (مانند مونوکسید کربن و اکسید‌های نیتروژن) را اندازه‌گیری کند که در این راستا استعلامات اولیه لازم را از شرکت‌های پیمانکاری سطح کشور دریافت کرده‌ایم و امیدواریم با همراهی نزدیک محیط‌زیست و استانداری، محل جانمایی این دستگاه جدید هرچه سریع‌تر قطعی شود تا در محلی راهبُردی و در معرض دید عموم نصب شود.

معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل گفت: مراحل اجرایی این پروژه مهم نیز از طریق برگزاری مناقصه شفاف پیش خواهد رفت.