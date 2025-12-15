به منظور شرایط تحصیل و فراهم کردن محیطی ایمن و مناسب برای دانش‌آموزان، طرح مرمت و بهسازی یکی از مدارس فردیس با هزینه‌ یک میلیارد ریال اجرا شد.

مرمت و بهسازی مدرسه‌ای در فردیس به همت خیرین

مرمت و بهسازی مدرسه‌ای در فردیس به همت خیرین

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: برای بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان، طرح مرمت و بهسازی یکی از مدارس شهرستان فردیس با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد ریال انجام شد.

محمدباقر خلفی تصریح کرد: این اقدام خیرخواهانه با هدف ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و فراهم کردن محیطی ایمن، مناسب و برای رشد تحصیلی دانش‌آموزان انجام شد.

خلفی افزود: با توجه به مسئولیت اجتماعی خود و اهمیت به توسعه آموزشی در جامعه، این طرح را به عنوان بخشی از برنامه‌های حمایتی خود در جهت بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان شهرستان فردیس اجرا کرد.