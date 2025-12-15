رئیس اداره ماشین آلات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: ۴ دستگاه ماشین آلات شامل یک دستگاه گریدر، ۲ دستگاه لودر و یک دستگاه بولدوزر با صرف حدود ۶۴ میلیارد ریال اعتبار در استان باسازی شد.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ب مرادی گفت : ۴ دستگاه ماشین آلات شامل یک دستگاه گریدر، ۲ دستگاه لودر و یک دستگاه بولدوزر با صرف حدود ۶۴ میلیارد ریال اعتبار با هدف تقویت توان عملیاتی و افزایش آمادگی ناوگان راهداری به ویژه در آستانه فصل سرما و راهداری زمستانی، بازسازی و تعمیر شده است. ۴ دستگاه ماشین آلات شامل یک دستگاه گریدر، ۲ دستگاه لودر و یک دستگاه بولدوزر با صرف حدود ۶۴ میلیارد ریال اعتبار با هدف تقویت توان عملیاتی و افزایش آمادگی ناوگان راهداری به ویژه در آستانه فصل سرما و راهداری زمستانی، بازسازی و تعمیر شده است.

وی افزود: هم اکنون حدود ۲۵ دستگاه ماشین آلات سنگین و سبک نیازمند تعمیر و بازسازی هستند که برای این امر ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی گفت: ۲۹۳ دستگاه انواع ماشین آلات سبک، نیمه سنگین و سنگین در حوزه راهداری استان فعال است که برای تعمیر آن ها، سالانه ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه می‌شود.

مرادی افزود: برنامه نوسازی و احیای ناوگان راهداری در دستور کار قرار دارد و با تامین اعتبارات لازم، روند بازسازی ماشین آلات با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.