به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داوود سیاهپوش به برگزاری جلسه‌ای با حضور مدیر کل راه و شهرسازی و معاونین وی در راستای حل مشکلات ساکنان مسکن مهر بندر امام خمینی اظهار داشت: در جلسات قبلی به همت آقای عمادی، حدود ۳۵۰ دستگاه آسانسور برای ساکنان مسکن مهر استان به صورت رایگان از طریق وزارتخانه جذب شد و از این تعداد، ۳۵ دستگاه به مسکن مهر بلوک یک بندر امام خمینی اختصاص یافته است.

وی افزود: با توجه به قالب واگذاری که از ابتدا مشخص شده بود بنا بود که بلوک‌ها در ازای تحویل این آسانسور‌ها به ماضمانت‌نامه‌های بانکی به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان بدهند تا آسانسور‌ها توزیع بشود و در بانک بعد از نصب و راه‌اندازی آسانسور ضمانتنامه آزاد شود.

سیاهپوش ادامه داد: قید این شرط باعث شده بود که از این تعداد ۳۵ دستگاه به مسکن مهر بلوک یک در بندر امام اختصاص داده شد است، مردم به دلیل عدم توان تهیه ضمانت نامه بانکی از این آسانسور‌ها نتوانند بهره‌مند شوند که با دستور فوری مدیر کل این قید برداشته شد تا مردم بتوانند از این فرصت قانونی بهره‌مند شوند. رئیس اداره راه وشهرسازی بندر امام خمینی گفت: نصب این آسانسنور‌ها کمک بسیار بزرگی به مردم منطقه است و باعث رفاه و آسایش بیشتر ساکنان مسکن مهر این شهر خواهد شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی بندر امام خمینی می‌گوید: این امکان ارزش افزوده بلوک‌ها و واحد‌های مسکونی مسکن مهر بندر امام خمینی را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: شرط تحویل آسانسور، ایجاد ساخت ابنیه نصب آسانسور در بلوک به این معنا که شاسی کشی و آهن کشی و تجهیز ریل گذاری و نصب موتور و کابین و وزنه با مدیریت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انجام خواهد شد.