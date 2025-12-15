پخش زنده
کارشناس پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی از ورود سامانه بارشی به استان در هفته جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مهدی کریمی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد گفت: براساس آخرین نقشههای پیشیابی سامانه بارشی از سهشنبه ۲۵ آذر وارد استان شده و بارش برف و باران وزش باد و مهگرفتگی و کاهش دما از جمله مخاطرات پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: این سامانه کلیه مناطق با تاکید بر نیمهجنوبی و مرکز استان را تا اواخر وقت روز چهارشنبه ۲۶ آذر در بر میگیرد.
کریمی همچنین از لغزندگی و احتمال آبگرفتگی معابر شهری کولاک برف، یخبندان، کاهش دید و اخلال در ترددهای جادهای بدنبال فعالیت سامانه مذکور خبرداد و نسبت به آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران، مدیریت در مصرف و توزیع حاملهای انرژی، احتیاط در ترددهای شهری و جاده ای و تجهیز خودروها به لوازم زمستانی، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و احتیاط در فعالیت های کوهنوردی و کنترل دمای گلخانهها و مرغداریها با توجه به کاهش محسوس دما هشدار داد.