فرماندار خوی با اشاره به اهمیت لجستیکی و اقتصادی محور خوی – رازی گفت: تسریع در اجرای اجرای این پروژه که شریان راهبردی توسعه ترانزیت بین ایران و ترکیه به شمار می رود، در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ غلامحسین آزاد روز دوشنبه در بازدید از وضعیت کارگاه‌های عمرانی و تونل قطعه یک واقع در محدوده قطعه دو محور خوی - رازی افزود: محور خوی - رازی به دلیل شرایط خاص توپوگرافی و نقش کلیدی در شبکه حمل‌ونقل کشور، از جایگاه ویژه‌ای در سطح ملی برخوردار است و همواره مورد توجه دکتر پزشکیان قرار دارد.

وی اضافه کرد: با اقدامات دلسوزانه استاندار آذربایجان‌غربی و حمایت‌های نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی، تلاش می‌کنیم موانع موجود را رفع کرده و روند اجرای پروژه‌ها را با شتاب بیشتری به پیش ببریم.

وی با اشاره به افق ۳۰ میلیارد دلاری مبادلات اقتصادی ایران و ترکیه ادامه داد: با تکمیل، تعریض و چهاربانده شدن محور خوی - رازی، می‌توان از تمامی ظرفیت‌های مرز رازی در حوزه ترانزیت کالا و جابجایی مسافر بهره برد و شاهد جهشی قابل‌توجه در توسعه مبادلات مرزی بود چرا که خوی از نظر مسافت و دسترسی، نزدیک‌ترین مرز زمینی و ریلی کشور با ترکیه را در اختیار دارد.

فرماندار خوی به موضوع تملک ایست اختیاری پایانه مرزی رازی اشاره کرد و گفت: طی ۶ سال گذشته با وجود پیگیری‌ها، این ایست به‌طور کامل تملک نشده بود، اما ماه گذشته با همت استاندار و همکاری دستگاه‌های قضایی، انتظامی و نظامی، تملک کامل آن محقق شد تا در چارچوب طرح جامع مرز رازی، پایانه‌ای مدرن و استاندارد در شأن مردم ایران و توسعه روابط دو کشور ایجاد شود.