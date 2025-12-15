به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، طباطبائی فرماندار ویژه میبد در این نشست که با هدف بررسی وضعیت بهره‌برداران اراضی و پروژه‌های واگذار شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و کشاورزی برگزار شد؛ با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع و ظرفیت‌های شهرستان، گفت: اهلیت‌سنجی دقیق و برخورد قاطع با بهره‌برداران غیرفعال یا فاقد صلاحیت، گامی مهم در راستای تحقق عدالت اقتصادی و توسعه پایدار شهرستان است.

در ادامه، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله اداره جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، و محیط زیست، گزارش‌هایی از وضعیت پرونده‌های در دست بررسی ارائه کردند و پیشنهاداتی برای تسریع در روند خلع‌ید اراضی راکد و بازگرداندن آنها به چرخه تولید مطرح شد.

در پایان جلسه، علاوه بر ارزیابی پرونده‌های متعدد و تصمیم بر ادامه فعالیت یا خلع ید از بهره برداران، مقرر شد اعضای کارگروه نسبت بازدید از پروژه‌های واگذار شده اقدام نموده و کارگروه به صورت مستمر تشکیل گردد و روند پیگیری پرونده‌ها با جدیت ادامه یابد.