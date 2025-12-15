رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روایت‌سازی درباره حادثه استرالیا، سناریوی دروغین رژیم صهیونیستی است، گفت: این رژیم به دنبال بازتولید پروژه مظلوم‌نمایی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، ابراهیم عزیزی در واکنش به حمله خشونت‌آمیز در سیدنی استرالیا که به کشته و زخمی شدن جمعی از افراد منجر شد، گفت: جمهوری اسلامی ایران این اقدام جنایتکارانه را محکوم می‌کند، ترور و کشتار انسان‌ها در هر کشوری و منطقه‌ای، مردود و محکوم است و معتقدیم با هر شخص یا سازمان تروریستی که مرتکب این جنایت شده است، باید به‌شدت برخورد جدی و قاطعشود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزود: تیراندازی و حمله خشونت آمیز در ساحل بوندای سیدنی در جشن مذهبی صهیونیست‌ها موسوم به «روشن کردن شمع حانوکا» قطعا در ادامه رویکرد‌های قرون‌وسطایی است که عجز ضاربین، آمرین و عاملین را نشان می‌دهد.

ابراهیم عزیزی با اشاره به ادعای واهی و شتاب‌زده رسانه‌ها و مقامات رژیم صهیونیستی درباره علت و عوامل این اتفاق گفت: نحوه روایت‌سازی رسانه‌ای درباره حادثه تروریستی استرالیا، در شرایطی که قدرت نرم لابی جهانی صهیونیست‌ها به دلیل کشتار گسترده غیرنظامیان در غزه و موج بی‌سابقه اعتراضات جهانی علیه این رژیم کاهش یافته است، این شائبه جدی را تقویت می‌کند که رژیم صهیونیستی با توسل به سناریو‌های مبتنی بر «عملیات پرچم دروغین» در پی منحرف کردن افکار عمومی از کارنامه سنگین جنایات خود و بازتولید پروژه مظلوم‌نمایی است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: این الگو، مسبوق به سابقه بوده و بار‌ها به‌عنوان ابزاری برای فضاسازی سیاسی، تطهیر چهره این رژیم و مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های خشونت‌بار آن به کار گرفته شده است.

نماینده مردم شیراز و ورزقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واکنش‌های شتاب‌زده و جهت‌دار مقامات صهیونیستی نیز نه‌تنها کمکی به روشن شدن واقعیت نمی‌کند، بلکه به نظر می‌رسد این فضاسازی‌ها برای مدیریت افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر بحران‌هایی مانند تشدید مهاجرت معکوس از سرزمین‌های اشغالی طراحی شده است.