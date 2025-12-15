پخش زنده
فناوران یک شرکت دانشبنیان با توسعه اسکنر فیلم رادیوگرافی و سامانه هوشمند دیجیتالسازی و آرشیو، مشکل نگهداری و بازیابی مستندات حساس آزمونهای غیرمخرب در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را برطرف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،محمد محمدیفر، کارشناس بازرگانی یک شرکت دانشبنیان با اشاره به فعالیتهای این شرکت گفت: این مجموعه از سال ۱۳۹۳ بهعنوان شرکت دانشبنیان فعالیت خود را آغاز کرده و در حوزه تولید دستگاه اسکنر فیلم رادیوگرافی جوش و سامانه دیجیتایزر فیلمهای رادیوگرافی صنعتی فعال است.
وی افزود: در حال حاضر، علاوه بر محصولات موجود در حال توسعه محصولی جدید در حوزه تشخیص عیوب تیمهای رادیوگرافی و آزمونهای غیرمخرب از جمله RT و سایر تستهای مرتبط هستیم و خدمات خود را به سه لایه کارفرمایی، پیمانکاری و نظارتی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی کشور ارائه میدهیم.
محمدیفر با تشریح کارکرد دستگاه اسکنر فیلم رادیوگرافی اظهار کرد: این دستگاه با هدف حل چالش انباشت، نگهداری و آرشیو حجم بالای فیلمهای رادیوگرافی طراحی شده است. پس از انجام پرتونگاری صنعتی و ظهور و ثبوت فیلمها، مفسران از روی این فیلمها اقدام به تفسیر و شناسایی عیوب میکنند و بر اساس استانداردها، این فیلمها باید حداقل به مدت ۵ تا ۷ سال و در برخی پروژهها حتی تا ۱۵ سال نگهداری شوند.
وی ادامه داد: در صورت آسیبدیدگی فیلمها در طول زمان، اطلاعات آنها عملاً غیرقابل بازیابی میشود. سامانه طراحیشده توسط شرکت ما این امکان را فراهم میکند که پس از اسکن و دیجیتالسازی فیلمها، اطلاعات آنها در نرمافزار اختصاصی شرکت ثبت، دستهبندی و آرشیو شود.
به گفته محمدیفر، این نرمافزار بهگونهای طراحی شده که بهرهبردار میتواند بر اساس پروژه، گزارش یا حتی محل دقیق سرجوش، بهصورت نامحدود و در هر زمان به اطلاعات دسترسی داشته باشد، خروجی تهیه کند یا دادهها را برای سایر کارشناسان و ذینفعان ارسال کند.
وی با بیان اینکه این محصول تاکنون در چهار نسخه مختلف پیادهسازی شده است، گفت: این سامانه از سال ۱۳۹۳ تاکنون در مجموعههای مختلفی از جمله پتروشیمیها، پالایشگاهها و پیمانکاران حوزه نفت و گاز اجرا شده است.
کارشناس بازرگانی شرکت بهامین پردازان آسیا درباره اهمیت این فناوری در صنعت نفت و گاز توضیح داد: خطوط انتقال و تجهیزات نفت و گاز به دلیل حساسیت بالای موادی که منتقل میکنند، باید از نظر عدم وجود ترک، درز یا نشتی بهصورت کامل مورد تأیید قرار گیرند. کوچکترین نقص در این تجهیزات میتواند منجر به نشتی، انفجار و خسارات زیستمحیطی و انسانی شود.
وی افزود: دقیقترین روش برای اطمینان از سلامت جوشها و اتصالات در این حوزه، انجام تستهای رادیوگرافی صنعتی است. در این روش، پس از پرتونگاری جوشها، اطلاعات بر روی فیلمهای رادیوگرافی ثبت شده و مفسر فنی بر اساس آن تصمیمگیری میکند که آیا پروژه اجازه ادامه کار دارد یا خیر