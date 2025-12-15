به مناسبت هفته پژوهش، در مراسمی از پژوهشگران در سمنان قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان سمنان در این مراسم گفت: امسال، آموزش و پرورش استان سمنان رتبه دوم کشور را در زمینه‌های ۱۹ گانه پژوهشی کسب کرد.

علی اکبر میرزایی افزود: بیشتر طرح‌های پژوهشی دبیران و دانش آموزان استان سمنان در زمینه آموزشی است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان پژوهش را موتور پیشرفت جامعه دانست و گفت:پرسشگری از مهم‌ترین ویژگی پژوهشگران است.

افتتاح نمایشگاه طرح‌های پژوهشی دانش آموزان و رونمایی از کتاب دانشمندان آفتاب کار پژوهشی دانش آموزان و معلمان از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.