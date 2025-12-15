هفته هشتم لیگ برتر هندبال مردان؛ تقابل هیجان انگیز آبی‌ها و نارنجی‌ها در تهران

هفته هشتم لیگ برتر هندبال مردان؛ تقابل هیجان انگیز آبی‌ها و نارنجی‌ها در تهران



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور فردا (سه‌شنبه ۲۵ آذر) با برگزاری پنج دیدار وارد هفته هشتم می‌شود.

در اولین و مهیج‌ترین مسابقه این هفته، سایپا، تیم بی‌شکست لیگ برتر که تنها به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به مس کرمان در جایگاه دوم جدول قرار دارد و هفته گذشته با قرعه استراحت مواجه شده بود، در تهران از استقلال کازرون رده سومی پذیرایی خواهد کرد. استقلال که هفته گذشته سپاهان را مغلوب کرده است، در صورت کسب دو امتیاز این مسابقه می‌تواند نیم‌نگاهی به صدر جدول نیز داشته باشد.

در سبزوار، نیروی زمینی میزبان فرازبام خاییز دهدشت خواهد بود. نیروی زمینی که هفته گذشته با اختلافی اندک بازی را به مس کرمان واگذار کرد، امیدوار است به نوار پیروزی‌های خود بازگردد. فرازبام نیز پس از تساوی هفته گذشته، در جست‌وجوی کسب دو امتیاز مهم در خانه حریف است.

سپاهان پس از دو شکست پیاپی در دو دیدار سخت، این هفته در اصفهان از پرواز هوانیروز پذیرایی می‌کند. پرواز رده هشتمی در سه بازی اخیر خود موفق به کسب امتیاز نشده و برای فرار از منطقه خطر، نیاز مبرمی به امتیازگیری در این دیدار خارج از خانه دارد.

هپکو اراک و سنگ‌آهن بافق دیگر دیدار مهم این هفته را در اراک برگزار می‌کنند. نبرد تیم‌های نهم و دهم جدول که هر کدام تنها یک پیروزی در کارنامه دارند و نمی‌خواهند نیم‌فصل را در منطقه سقوط به پایان برسانند، از حساسیت بالایی برخوردار است.

در دیگر دیدار این هفته نیز مس کرمان برای تثبیت جایگاه خود در صدر جدول، از سپاهان نوین اصفهان میزبانی می‌کند. سپاهان نوین که دو بازی اخیر خود را با پیروزی پشت سر گذاشته است، در کرمان به دنبال ثبت اولین شکست مس در این فصل خواهد بود.

برنامه مسابقات هفته هشتم لیگ برتر هندبال مردان به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۲۵ آذر – ساعت ۱۴:۰۰

سایپا – استقلال کازرون

سه‌شنبه ۲۵ آذر – ساعت ۱۶:۰۰

نیروی زمینی سبزوار – فرازبام خاییز دهدشت

سپاهان اصفهان – پرواز هوانیروز

هپکو اراک – سنگ‌آهن بافق

مس کرمان – سپاهان نوین اصفهان