مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو‌های شهر تهران با بیان اینکه معاینه فنی خودرو‌ها به‌صورت مکانیزه توسط همه دوربین‌های شهر کنترل می‌شود، گفت: اعتبار گواهی معاینه فنی خودرو‌های شخصی یک‌ساله است، اما در دو صورت ممکن است نیاز به اخذ مجدد گواهی باشد.

به گزارش خبرگزای صدا و سیما، سیدمهدی میرزایی قمی ،درباره معاینه فنی خودرو‌ها گفت: براساس قانون، خودرو‌های شخصی از زمان تولید به مدت چهار سال و خودرو‌های عمومی به مدت یک سال از انجام معاینه فنی معاف هستند.

وی با بیان اینکه اکنون خودرو‌های شخصی تولید داخل آذر ۱۴۰۰ و ماقبل و خودرو‌های وارداتی تولید دسامبر سال ۲۰۲۱ و ماقبل مشمول معاینه فنی هستند، گفت: براساس جرائم تخلفات رانندگی، خودرو‌های فاقد معاینه فنی در صورت تردد، روزانه به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو‌های شهر تهران افزود: داشتن گواهی معاینه فنی خودرو‌ها به چندین طریق توسط پلیس کنترل می‌شود؛ براساس ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو، بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برای خودرو‌های مشمول معاینه فنی که بیش از چهار سال از تولید آنها می‌گذرد، برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند.

وی افزود: علاوه بر کنترل فیزیکی، به‌صورت مکانیزه نیز توسط همه دوربین‌های شهر، معاینه فنی خودرو‌ها کنترل می‌شود و خودرو‌ها در صورت نداشتن آن توسط پلیس اعمال قانون می‌شوند.

میرزایی قمی گفت: اعتبار گواهی معاینه فنی خودرو‌های شخصی یک‌ساله است، اما ممکن است در این بازه خودرو از شرایط هنگام معاینه فنی خارج شود؛ بنابراین بنا بر تدبیر پلیس و براساس ضوابط قانونی، گواهی معاینه فنی خودرو‌های دودزا و دچار نقص فنی باطل می‌شود و این خودرو‌ها پس از رفع نقص باید مجدداً نسبت به انجام معاینه فنی خود اقدام کنند.

وی گفت: این موضوع حتی برای خودرو‌های سانحه‌دیده نیز در تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو تأکید شده است؛ به‌طوری‌که در صورت سانحه یا تصادف برای وسیله نقلیه دارای گواهی معاینه فنی، با تشخیص کارشناس تصادف راهنمایی و رانندگی، خودرو باید مجدداً نسبت به انجام معاینه فنی اقدام کند.

به گفته وی، در جرائم تخلفات رانندگی برای خودرو‌های دودزا و دچار نقص فنی، ردیف مجزای جریمه نیز در نظر گرفته شده است.