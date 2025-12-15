اعلام خودروهایی که ملزم به اخذ دوباره معاینه فنی هستند
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران با بیان اینکه معاینه فنی خودروها بهصورت مکانیزه توسط همه دوربینهای شهر کنترل میشود، گفت: اعتبار گواهی معاینه فنی خودروهای شخصی یکساله است، اما در دو صورت ممکن است نیاز به اخذ مجدد گواهی باشد.
به گزارش خبرگزای صدا و سیما، سیدمهدی میرزایی قمی ،درباره معاینه فنی خودروها گفت: براساس قانون، خودروهای شخصی از زمان تولید به مدت چهار سال و خودروهای عمومی به مدت یک سال از انجام معاینه فنی معاف هستند.
وی با بیان اینکه اکنون خودروهای شخصی تولید داخل آذر ۱۴۰۰ و ماقبل و خودروهای وارداتی تولید دسامبر سال ۲۰۲۱ و ماقبل مشمول معاینه فنی هستند، گفت: براساس جرائم تخلفات رانندگی، خودروهای فاقد معاینه فنی در صورت تردد، روزانه به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان جریمه میشوند.
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران افزود: داشتن گواهی معاینه فنی خودروها به چندین طریق توسط پلیس کنترل میشود؛ براساس ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو، بیمهنامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهای مشمول معاینه فنی که بیش از چهار سال از تولید آنها میگذرد، برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند.
وی افزود: علاوه بر کنترل فیزیکی، بهصورت مکانیزه نیز توسط همه دوربینهای شهر، معاینه فنی خودروها کنترل میشود و خودروها در صورت نداشتن آن توسط پلیس اعمال قانون میشوند.
میرزایی قمی گفت: اعتبار گواهی معاینه فنی خودروهای شخصی یکساله است، اما ممکن است در این بازه خودرو از شرایط هنگام معاینه فنی خارج شود؛ بنابراین بنا بر تدبیر پلیس و براساس ضوابط قانونی، گواهی معاینه فنی خودروهای دودزا و دچار نقص فنی باطل میشود و این خودروها پس از رفع نقص باید مجدداً نسبت به انجام معاینه فنی خود اقدام کنند.
وی گفت: این موضوع حتی برای خودروهای سانحهدیده نیز در تبصره ماده ۷ آییننامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو تأکید شده است؛ بهطوریکه در صورت سانحه یا تصادف برای وسیله نقلیه دارای گواهی معاینه فنی، با تشخیص کارشناس تصادف راهنمایی و رانندگی، خودرو باید مجدداً نسبت به انجام معاینه فنی اقدام کند.
به گفته وی، در جرائم تخلفات رانندگی برای خودروهای دودزا و دچار نقص فنی، ردیف مجزای جریمه نیز در نظر گرفته شده است.