مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی، با اشاره به نتایج پایش‌های انجام‌شده بر اساس تصاویر ماهواره‌ای مورخ ۲۳ آذر ۱۴۰۴، وضعیت پوشش برفی حوضه‌های آبریز استان و حوضه دریاچه ارومیه را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رستگاری با اشاره به نتایج پایش‌های انجام‌شده بر اساس تصاویر ماهواره‌ای مورخ ۲۳ آذر ۱۴۰۴، وضعیت پوشش برفی حوضه‌های آبریز استان و حوضه دریاچه ارومیه را تشریح کرد.

وی گفت: بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، میزان پوشش برف در سطح استان آذربایجان غربی به ۱۰ هزار و ۷۷۵ کیلومتر مربع رسیده است که نشان‌دهنده گسترش مناسب پوشش برفی در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی افزود: در این میان، حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ۶ هزار و ۴۳۰ کیلومتر مربع، بیشترین سهم از پوشش برفی استان را به خود اختصاص داده است. همچنین میزان پوشش برف در حوضه ارس ۲ هزار و ۷۱۷ کیلومتر مربع و در حوضه‌های مرزی غرب استان یک‌هزار و ۶۲۸ کیلومتر مربع برآورد شده است.

رستگاری با اشاره به وضعیت پوشش برفی کل حوضه دریاچه ارومیه تصریح کرد: در بخش واقع در استان کردستان، پوشش برفی حوضه دریاچه ارومیه ۳ هزار و ۲۶۹ کیلومتر مربع و در بخش واقع در استان آذربایجان شرقی ۶ هزار و ۴۲۹ کیلومتر مربع ثبت شده است که در مجموع، پوشش برفی کل حوضه دریاچه ارومیه به ۱۶ هزار و ۱۲۸ کیلومتر مربع می‌رسد.

وی در پایان تأکید کرد: پوشش برفی مناسب در حوضه‌های آبریز، به‌ویژه حوضه دریاچه ارومیه، نقش مؤثری در تأمین رواناب‌ها، تغذیه منابع آب سطحی و زیرزمینی و بهبود شرایط آبی در ماه‌های آینده دارد و پایش مستمر ذخایر برفی، از اولویت‌های اصلی مدیریت منابع آب استان به شمار می‌رود.