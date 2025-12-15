۳۲ فضای آموزشی پسرانه و دخترانه در مناطق شهری و روستایی تایباد مشکل انشعاب آب، برق و گاز دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شورای اسلامی شهرستان تایباد گفت: شروع فصل سرما و فراهم نبودن زیرساخت های لازم برای استفاده از سیستم های گرمایشی استاندارد در فضاهای آموزشی یادشده مشکلات این حوزه را دوچندان کرده است.

سعید مومن زاده در جلسه شورای اسلامی شهرستان تایباد افزود: نداشتن انشعاب مستقل آب، برق و گاز در ۳۲ فضای آموزشی پسرانه و دخترانه در مناطق شهری و روستایی تایباد، گلایه خیران مدرسه ساز، خانواده ها و دانش آموزان را به همراه داشته است.

وی ادامه داد: این تعداد فضای آموزشی به همت خیران و نیک اندیشان شهرستان و اعتبارات دولتی در ۲ سال گذشته در تایباد ساخته شده است.

مومن‌زاده گفت: کارگاه ساخت ۱۵ مدرسه در سطح بخش مرکزی و میان ولایت تایباد هم اکنون فعال است که برخی از این فضاهای آموزشی تا دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

به گفته وی، اخذ مجوز انشعاب آب، برق و گاز نیز برای برخی از مساجد این شهرستان یک دغدغه برای اعضای هیات امنای این اماکن شده است که نیاز به نگاه ویژه دستگاههای متولی استانی و محلی در چارچوب قانون دارد.

وی با اشاره به بلاتکلیف ماندن ساخت پل ورودی به شهر «مشهدریزه» افزود: ساخت این پل یکی از مهمترین مطالبات مردم بخش میان ولایت به شمار می رود که تاکنون محقق نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان تایباد ادامه داد: ۲۴۰ قطعه باکس بتنی با هزینه ۱۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی خریداری شده و هم اکنون در محل شروع عملیات دپو شده است.

مومن زاده گفت: با ساخت و بهره برداری نهایی از این طرح، راه دسترسی ساکنان هشت روستای این بخش با جمعیتی افزون بر ۱۲ هزار و ۷۰۰ خانوار به شهر مشهدریزه فراهم و آسان تر می شود.

صدور مجوز برای توسعه و ساماندهی ۴۱ مسجد

فرماندار تایباد گفت: مجوز رسمی توسعه و ساماندهی ۴۱ مسجد و مکان مذهبی و نیز ساخت سه مسجد و مکان مذهبی دیگر در مناطق شهری و روستایی این شهرستان مرزی در بازه زمانی اسفند ماه سال گذشته تاکنون از سوی دستگاه‌های متولی کشوری و استانی صادر شده است.

حسین جمشیدی افزود: انتظار می رود قبل از هرگونه ساخت و ساز از جمله: مسکونی، تجاری، خدماتی و مذهبی تمامی مجوزهای لازم از دستگاههای متولی اخذ شود و مجوز احداث، فعالیت مساجد، موقوفات و اماکن مذهبی هم مطابق قوانین با رعایت ضوابط و در چارچوب شاخص های قانونی صادر خواهد شد.

وی اظهار کرد: نگاه دولت چهاردهم، همراهی و مساعدت کمیسیون اقوام و مذاهب استان و مجموعه استانداری خراسان رضوی در راستای ساماندهی این تعداد مسجد و مکان مذهبی در تایباد جای قدردانی دارد.

فرماندار تایباد به افزوده شدن ۱۱۳ کلاس درس با سفر استاندار خراسان رضوی به تایباد همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و ادامه داد: مهرماه امسال ۲۰ فضای آموزشی در مناطق شهری و روستایی این خطه مرزی به بهره برداری رسید.

به گفته وی، رفع مشکل انشعاب آب، برق و گاز مدارس تایباد در اولویت همه دستگاههای متولی استانی و کشوری قرار گرفته و برای رفع مشکلات این بخش افزون بر ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

جمشیدی گفت: پل فعلی شهر مشهدریزه یکی از نقاط حادثه خیز شهرستان تایباد است، ساخت این طرح عمرانی تصادفات جاده ای را در این نقطه کاهش چشمگیری خواهد داد.

وی بیان کرد: اجرای خط انتقال و تامین آب آشامیدنی پایدار برای شهر مشهدریزه و منطقه ریزه از توابع بخش میان ولایت این شهرستان مطالبه مهم ساکنان آن است که در اولویت کاری مسئولان استانی و شهرستان قرار دارد.

فرماندار تایباد گفت: کمبود آب آشامیدنی پایدار در فصل تابستان از دغدغه های چندین ساله و ماندگار برخی از روستاهای بخش مرکزی و میان ولایت تایباد بود که با مساعدت های همیشگی خیران و همکاری شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی مشکلات مردم این مناطق نیز رفع شد.

جمشیدی گفت: هرکجا از ظرفیت مردم برای به سرانجام رسیدن طرح های عمرانی و یاری رساندن به دولت استفاده شد، موفق عمل کرده ایم، خیران همواره در کنار دولتمردان بوده اند و کارنامه موفقی از خود به ثبت رسانده اند.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد با ۳۸ روستا و ۲ بخش مرکزی و میان ولایت در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.