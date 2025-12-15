مدیر کل گمرک کرمانشاه گفت: ارزش بسته‌های پستی ارسالی از گمرک امانات پستی حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشورامسال به ۲۶ هزار و ۴۶۳ دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نیک روش، افزود: در این مدت ۴۹۳ بسته از گمرک امانات پستی این استان به وزن ۴ هزار و ۱۱۳ کیلو‌گرم به خارج از کشور صادر شده است.

وی : عمده کالا‌های ارسالی از طریق گمرک امانات پستی کرمانشاه را روغن حیوانی، پسته، بادام و ترخینه عنوان کرد.

مدیر کل گمرک کرمانشاه در ادامه تعداد بسته‌های ورودی به گمرک امانات پستی کرمانشاه در هشت ماهه سالجاری را ۳۸ بسته و ارزش آن را ۱۱ هزار و ۱۰۰ دلار عنوان کرد.

وی وزن بسته‌های ورودی به گمرک امانات پستی کرمانشاه را ۲۲۶ کیلو گرم و عمده کالا‌های ورودی از طریق این گمرک را گوشی تلفن همراه، پوشاک، دوربین دو چشمی و مکمل خوراکی عنوان کرد.