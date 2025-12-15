پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی گفت: فردا شب شاهد ورود سامانه بارشی به استان قم خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: پیش بینی میکنیم از فردا شب، شاهد ورود سامانه بارشی به استان باشیم.
سعید اسماعیلی افزود: بارشها در ارتفاعات به صورت برف خواهد بود و این سامانه تا ظهر روز پنجشنبه در استان فعال خواهد بود.
وی در خصوص تغییرات دمایی گفت: امروز و فردا حداکثر دمای هوای شهر قم ۱۳ درجه سانتیگراد است.
اسماعیلی افزود: سردترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته، منطقه شکوهیه با منفی یک درجه سانتیگراد بوده است.