به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلالی مدیر منابع آب ارومیه ضمن اعلام این خبر افزود در راستای اجرای سیاست‌های کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه این شرکت روز گذشته اقدام به انسداد انهار منشعب از رودخانه باراندوز شامل انهار تپه مکی، ترکمان، میرشکارلو، مرکوعلی، جبل، تازه کند، حاجی، تیزخراب، نای بین نموده است.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از حقابه دریاچه ارومیه در فصول غیر زراعی افزود: این عملیات در فصول غیر زراعی ادامه خواهد داشت و از کشاورزان محترم خواست ضمن همکاری با اکیپ‌های گشت و بازرسی این امور از هرگونه اقدام در راستای رفع انسداد سردهنه‌ها خودداری نمایند.