همزمان با یکصدمین سالگرد تاسیس شهرداری فردوس شهردار این شهر در سومین فستیوال فرهنگی کشور‌های جهان در آنکارا پایتخت ترکیه به معرفی ظرفیت‌های تاریخی- فرهنگی و گردشگری فردوس پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اکبری به عنوان تنها نماینده ایرانی در بین ۶۳ سفیر فرهنگی جهان شرکت کننده در این فستیوال به دعوت بنیاد سیروس ترکیه که مدیریت آنرا فرشید غلامرضا نژاد فرزند خراسان جنوبی برعهده دارد، حضور پیدا کرد.

پخش کلیپی از معرفی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی و اهتزار پرچم شهرستان فردوس و سخنرانی شهردار فردوس در اجلاس برای شرکت‌کنندگان از جمله برنامه‌های اصلی این مراسم بود.

همچنین در حاشیه این فستیوال اکبری شهردار فردوس با حضور در سفارت ایران با حبیب‌الله زاده سفیر ایران در ترکیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد و خواستار معرفی ظرفیت‌های گردشگری خراسان جنوبی به عنوان یکی از کشور‌های هدف جذب گردشگر خارجی، در این کشور شد.