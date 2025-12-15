به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مرکز اصفهان؛ مدیر عامل بنیاد پویا نمایی ایران گفت: ۱۵۸ اثر پویانمایی از ۲۲ استان به دبیرخانه نخستین رویداد ملی سرمایه‌گذاری پویانمایی کوتاه در کاشان ارسال شد که از این تعدداد ۳۸ اثر پذیرفته شدند.

ماه ناصر جاهد نیا با اشار ه به اینکه برای این ۳۸ رویداد بیش از ۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری می‌شود افزود: در این بخش ۱۴ طرح انیمیشن کوتاه هنری و تجربی حضور دارند.

وی افزود: صاحبان آثار در این مرحله باید اثر خود را به سرمایه‌گذاران معرفی و نظر آنها را برای جلب سرمایه‌گذاری جلب کنند.

مدیر عامل بنیاد ملی پویای نمایی ایران افزود: سازمان سینمایی، سازمان سینمایی سوره، سازمان سینمایی اوج، کانون پرورشی اوج و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از سرمایه گذاران هستند.

محور‌های رویداد شامل تقویت جایگاه فرهنگی و اقتصادی کاشان از طریق رویداد‌های ملی پویانمایی، جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد دبیرخانه دائمی، توسعه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی، پشتیبانی از صنایع خلاق و سلامت و انعقاد تفاهم‌نامه‌های راهبردی با بخش خصوصی و دولتی عنوان شده است.

نخستین رویداد ملی تأمین مالی پویانمایی کوتاه ایران با دبیرخانه دائمی در کاشان تا ۲۵ آذر در فرهنگسرای مهر کاشان برگزار می‌شود.