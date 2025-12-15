پخش زنده
مدیرعامل شرکت گاز اردبیل گفت: ۱۵۰ مورد اخطار به مشترکین پرمصرف صادر و گاز ۱۶ مورد از آنها به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف قطع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معرفت خدابنده جلودار اظهار کرد: امسال با آغاز فصل سرما میزان مصرف گاز دستگاههای اداری و مراکز آموزشی، ورزشی و فرهنگی استان در اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر کنترل و مدیریت مصرف، مراکز آموزشی، ورزشی و مذهبی ۲ هزار و ۵۰۰ بار پایش شد.
وی ادامه داد: بیشترین تعداد پایشها به ترتیب مربوط به شهرستان اردبیل با ۵۵۵ مورد، شهرستان پارسآباد با ۳۰۸ مورد، شهرستان گرمی با ۲۷۳ مورد و شهرستان مشگینشهر با ۲۰۴ مورد بوده است.
وی افزود: تیمهای پایش شرکت گاز استان اردبیل به صورت مستمر با حضور میدانی در ادارات و مراکز آموزشی، ورزشی و مذهبی دمای محیط را کنترل میکنند و از مشترکین درخواست میشود با رعایت دمای استاندارد و مدیریت مصرف در تأمین پایدار گاز طبیعی در فصل سرد با شرکت گاز همکاری کنند.
شرکت گاز در استان اردبیل به طور رسمی از سال ۷۹ دایر شده و هماکنون با ۱۱ هزار و ۱۰۰ کیلومتر شبکه، ۲۷۳ هزار انشعاب و ۶۰۰ هزار مشترک و یکهزار و ۹۶۰ مشترک بخش صنعت فعال است.
استان اردبیل با بیش از یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر جمعیت و ۱۲ شهرستان در شمال غرب ایران واقع شده و بخشهای مرکزی و جنوبی آن، سردسیر است.