رفع تصرف ۳۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی در مهریز
دادستان مهریز: ۳۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی با ارزش ۷۹۰ میلیارد ریال در مهریز رفع تصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از شناسایی و بررسیهای دقیق دستگاههای نظارتی و با صدور دستور قضایی، یگان حفاظت اداره راه و شهرسازی با همکاری عوامل انتظامی شهرستان، اقدام به رفع تصرف این اراضی و بازگرداندن آن به دولت نمود.
وی افزود: دستگاه قضایی با هرگونه تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری اراضی و تعرض به اموال عمومی، بدون اغماض برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد عدهای سودجو با اقدامات خلاف قانون، حقوق عمومی را تضییع کنند.
محمد حسین دهقان طزرجانی بیان کرد: این اقدام در راستای صیانت از حقوق بیتالمال و مقابله قاطع با پدیده زمینخواری انجام شده است.