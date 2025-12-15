به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از شناسایی و بررسی‌های دقیق دستگاه‌های نظارتی و با صدور دستور قضایی، یگان حفاظت اداره راه و شهرسازی با همکاری عوامل انتظامی شهرستان، اقدام به رفع تصرف این اراضی و بازگرداندن آن به دولت نمود.

وی افزود: دستگاه قضایی با هرگونه تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری اراضی و تعرض به اموال عمومی، بدون اغماض برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو با اقدامات خلاف قانون، حقوق عمومی را تضییع کنند.

محمد حسین دهقان طزرجانی بیان کرد: این اقدام در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال و مقابله قاطع با پدیده زمین‌خواری انجام شده است.