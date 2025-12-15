پخش زنده
امروز: -
توزیع شیر رایگان برای ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ دانشآموزان خراسان شمالی امروز در قالب طرح ملی توزیع شیر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی در آیین آغاز این طرح در دبستان شهید قربانی روستای چری شهرستان فاروج اجرای برنامه توزیع شیر را یکی از سیاستهای مهم دولت در حوزه سلامت و تغذیه نسل آینده اعلام کرد.
علی متقیان با بیان اینکه اجرای این طرح میتواند نقش مؤثری در بهبود سلامت تغذیهای و رشد جسمی دانشآموزان ایفا کند، گفت: این طرح تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد و توزیع شیر به صورت ۲ روز در هفته برای مدارس دولتی استان برنامهریزی شده است.
متقیان با اشاره به اینکه شیرهای استریلیزه و استاندارد در شرایط کاملا بهداشتی تولید، بستهبندی و به مدارس تحویل میشود، گفت: نظارت بر تمام مراحل تامین و توزیع نیز توسط دستگاههای مسول انجام میشود.