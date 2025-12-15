سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران اعلام کرد: ۱۰ کارگاه معدنی ناایمن استان همچنان تعطیل خواهند ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران اعلام کرد: ۱۰ کارگاه معدنی که شرایط ایمنی لازم را ندارند، همچنان تعطیل هستند و تا رفع نواقص ایمنی و تأمین استانداردهای حفاظتی امکان بازگشایی آنها وجود ندارد.

سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی در جلسه کارگروه ایمنی معادن مازندران که با حضور مدیران و مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، گزارشی از وضعیت ایمنی و نظارت بر معادن استان ارائه داد و گفت: در سال جاری تاکنون ۱۱۸ بازدید از معادن استان انجام شده است که ۳۶ مورد آن به‌صورت مشترک و کارشناسی توسط گروه بازرسی ویژه شامل اداره‌کل کار، صنعت، معدن و تجارت و نظام مهندسی معدن استان بوده است.

وی با اشاره به اهمیت آموزش ایمنی برای کاهش حوادث در معادن افزود: برنامه‌ریزی برای دوره‌های آموزش ایمنی ویژه کارگران معادن با همکاری اساتید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار کشور در شهرستان‌های معدنی استان با شدت بیشتری دنبال خواهد شد تا سطح آگاهی و مهارت کارگران ارتقا یابد.

سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تأکید کرد: رعایت دقیق مقررات ایمنی و نظارت مستمر اولویت اصلی این اداره‌کل در حوزه معادن استان است و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی همچنین بر لزوم احداث و بهبود امکانات بهداشتی در معادن طبق ضوابط قانونی تأکید کرد و افزود: ایجاد زیرساخت‌های ایمنی و بهداشتی مطابق با قانون از حقوق بدیهی کارگران است و پیگیری اجرای آن در دستور کار جدی اداره‌کل قرار دارد.

حسینی‌شیروانی در پایان گفت: مکاتبات متعدد با دستگاه‌های متولی جهت نظارت دقیق و اجرای مستمر مقررات و آیین‌نامه ایمنی معادن انجام شده است و این روند به منظور حفظ سلامت نیروی کار و جلوگیری از حوادث احتمالی با جدیت ادامه دارد.