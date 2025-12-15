

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به اینکه تابلو‌ها و کابل‌های مربوط به برق این مجموعه در ۱۳۴۸ نصب و این مجموعه از سال ۱۳۵۳ به بهره برداری رسید، از آن زمان تا به حال با توجه به اضافه شدن حجم بار شبکه و همچنین فرسودگی کابل‌ها و تابلو‌ها هیچ گونه تعویضی در این مورد انجام نگرفته بود.

فدراسیون کشتی به دلیل قطعی مکرر برق مجموعه‌های پنج سالن از جمله کمپ تیم‌های ملی کشتی با همکاری وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه اماکن ورزشی، اقدام به تعویض تابلو‌ها و کابل‌های برق کل مجموعه ورزشی آزادی نمود تا مشکل قطعی برق مجموعه پس از سال‌ها مرتفع و تیم‌های ملی با آرامش خاطر تمرینات خود را دنبال کنند.

امروز نیز در ادامه انجام این کار دومین پست برق فشار قوی مجموعه آزادی توسط فدراسیون کشتی و وزارت ورزش تعویض شد.