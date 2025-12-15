به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۴ آذر) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تبیین و تشریح ابعاد مقوله مبارزه با فساد، گفت: مطالبه‌گری مردم در بحث مقابله با فساد، مطالبه‌ای درست و بحق است؛ در شرایط گرانی و تورم، چنانچه فرد یا افرادی با سوء‌استفاده از شرایط بخواهند فشار مضاعف به مردم تحمیل کنند و مرتکب فساد شوند، قطعاً باید قاطعانه و مجدانه، مورد برخورد قانونی قرار گیرند؛ لکن این برخوردِ قاطعانه و مجدانه باید عالمانه هم باشد و همه جوانب در قبال آن، مراعات شود.

رئیس قوه قضاییه افزود: هدف ما ریشه‌کن کردن فساد است؛ فساد به صرفِ بگیر و ببند و زندان و مجازات، ریشه‌کن نمی‌شود؛ این را تجربیات گذشته نیز ثابت کرده است؛ باید ریشه‌ها، گلوگاه‌ها و زمینه‌های فساد را رفع و مسدود کرد؛ بعضاً باید رویه‌ها و ساختار‌ها را اصلاح کرد؛ باید تعارضات را رفع کرد؛ باید آگاهی‌بخشی عمومی را گسترش و بسط داد؛ باید تنبّه بیشتر داد؛ باید قانونی که تصویب می‌شود و فسادزدا و شفافیت‌افزا است را به صورت تمام و کمال اجرایی کرد؛ باید دستگاه‌های نظارتی و بخش‌های فرهنگی و تبلیغاتی و فعالان بخش خصوصی و مؤثران در ایجاد ساختار‌های شفافیت‌افزا و فسادزدا، به همگرایی و هم‌افزایی بیش از پیش نائل شوند؛ در کنار این موارد، قطعاً و یقیناً باید مرتکبین فساد را هم وفق قانون، محاکمه و مجازات کرد؛ با مجموع این تدابیر و تمهیدات است که فساد ریشه‌کن می‌شود.

رئیس دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه همچون گذشته و حتی بیش از گذشته، مبارزه عالمانه و مجدانه با فساد را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است و در برابر هر فساد و مفسدی که وفق قوانین و موازین و مقررات، فساد او ثابت و احراز شود، بدون کوچکترین اغماض و تردید و ملاحظه‌ای، خواهد ایستاد؛ لکن بار دیگر تاکید می‌کنم که این امر به تنهایی ما را در قضیه ریشه‌کن کردن فساد، به سرانجام مطلوب نمی‌رساند و لوازم و ملزومات دیگری نیز نیاز است؛ باید همه قوا، دستگاه‌ها، مردم، بخش خصوصی و ... دست در دست هم دهیم تا هدف غایی که همان ریشه‌کن کردن فساد است، حاصل شود.

محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز با اشاره به مبحث نوسانات ارزی که در جلسه گذشته نیز تاکیداتی در باب آن داشت، گفت: هفته گذشته خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکیداتی درخصوص ورود به مبحث ارز و مسائل ارزی و نوسانات این بازار داشتیم. تاکید ما بررسی جامع در این فقره است؛ باید اشکالات کار در این قضیه، مشخص و معلوم شود؛ آیا قصور است یا تقصیر؟ آیا مشکلات ارزی، ناشی از ساختار‌ها و نحوه مدیریت است یا فشار‌های دشمن؟ سازمان بازرسی بدون درنگ و بلافاصله، جلسه‌ای را با حضور نمایندگان همه دستگاه‌های نظارتی، بانک مرکزی و برخی افراد مؤثر در مجلس و تعدادی از کارشناسان و صاحبنظران تشکیل داد؛ مقرر شده این جلسه بار دیگر تشکیل شود تا بررسی‌های جامع درخصوص موضوع مذکور، تکمیل شود؛ تاکید مؤکد ما نیز آن است که به هیچ وجه نباید این قضیه رها شود و ابتر بماند؛ هدف اصلی ما در این فقره، رفع مشکل است، نه صرف برپایی جلسات. باید علل و عوامل بروز و پیدایش مسائل ارزی روشن و مشخص شود؛ ضروری است اقداماتی که در این عرصه قوای سه‌گانه، بانک مرکزی، بخش خصوصی و مردم باید انجام دهند، مشخص گردد؛ در این حوزه باید کار کارشناسی دقیق و جامع صورت گیرد.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اهمیت ایجاد و گسترش نهضت علمی در عدلیه، افزود: پیشرفت و توسعه بدون توجه و اهتمام نسبت به مقوله‌ی علم و ایجاد و گسترش نهضت علمی حاصل نمی‌شود؛ ما در برخی ابعاد و مقولات حقوقی و قضایی به پژوهش و تحلیل وغنای علمی بیشتر نیازمندیم؛ به پژوهشگاه قوه قضاییه، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و سایر بخش‌های ذیصلاح در دستگاه قضا دستور می‌دهم که در راستای رفع مسائل مبتلابه قوه قضاییه و در جهت تسریع و تدقیق در خدمات‌رسانی‌های حقوقی و قضایی به مردم، نهضت علمی در عدلیه را ایجاد کنید و گسترش دهید و اعتبارات و ملزومات این امر خطیر را بیش از پیش فراهم سازید.

حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد انشقاق و اختلاف در امت اسلام و جامعه ایران اسلامی اظهار کرد: باید بسیار هوشیار باشیم؛ دشمن کاری را که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نتوانست انجام دهد می‌خواهد با روایت‌سازی‌های جعلی و فتنه‌گری، محقق کند؛ دشمن می‌خواهد اتحاد و انسجام ما را مخدوش سازد و ما را سرگرم مسائل فرعی و حاشیه‌ای و دست‌چندم کند؛ نباید ناخواسته در زمین دشمن بازی کنیم؛ دشمن گاهی حرفی را وسط می‌اندازد تا اذهان ما را درگیر سازد. باید زمان‌شناس و دشمن‌شناس باشیم؛ هر کجا وحدت و انسجام و همدلی ما بیشتر بود، توطئه‌های دشمن خنثی شده است و کار‌ها بهتر و مطلوب‌تر پیش رفته است؛ باید فقط متمرکز بر رفع مشکلات مردم باشیم، نه پرداختن به حواشی‌ای که دشمن در پشت پرده آنها قرار دارد.