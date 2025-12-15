پخش زنده
البرزنشینان برای درمان زخم پای دیابتی به صورت رایگان می توانند از خدمات پلاسما درمانی در مرکز درمانی امام علی (ع) کرج استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، پلاسما درمانی زخم، یک روش درمانی نوین برای کمک به بیماران است این فناوری پیشرفته که با تلاش محققان سازمان انرژی اتمی کشور به بار نشسته، قادر به از بین بردن باکتریها، ویروسها و عوامل بیماریزا از سطح پوست و زخمهاست که روند درمان زخمهای مزمن را سرعت میبخشد.
از مدت راه اندازی این مرکز تا کنون ۱۲۰ بیمار به کمک پلاسما درمانی درمان شدهاند، بیماران در این مرکز به صورت رایگان تحت درمان پلاسما قرار میگیرند و همین طور درمان با پانسمانهای نوین برایشان انجام میشود.
اختلال در خونرسانی در فرد دیابتی منجر به زخم پای دیابتی میشود، پلاسما با روش رگزایی و آنژیو ونیزی تاثیر بسزایی در بهبود زخم دارد. تاکنون بیمارانی حتی از استانهای دیگر تحت پلاسما درمانی در این مرکز قرارگرفته و بهبود یافتاند.