به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با بیان اهمیت گونه خرس قهوه‌ای برای یک منطقه حفاظت شده گفت: خرس قهوه‌ای یک "گونه چتر" محسوب می‌شود و حفاظت از این گونه و قلمرو گسترده‌اش، به معنای حفاظت از همه زنجیرۀ زیستی و شمار زیادی از گونه‌های گیاهی و جانوری دیگر در آن منطقه است.

عبدال دیانتی نسب به نقش این گونه چتر برای طبیعت اشاره کرد و افزود: این حیوان با تغذیه از میوه‌ها و دفع دانه‌ها در مناطق مختلف، به تجدید حیات جنگل‌ها کمک شایانی می‌کند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_55633794"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5656420/55633794?width=600&height=350"></script></div> وی ادامه داد: همچنین خرس قهوره ای، با کنترل جمعیت جوندگان و حشرات، نقش تنظیم‌کننده‌ای حیاتی در تعادل محیط زیست ایفا می‌ کند.

دیانتی نسب حضور خانواده خرس با توله‌هایش را، نشانۀ پویایی جمعیت و سلامت نسبی زیستگاه در آن ناحیه برشمرد و اضافه کرد: وجود خرس در محیط زیست نشانه پویایی جمعیت و سلامت آن اقلیم بوده و این موفقیتی برای حفاظت به شمار می‌آید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به تهدید‌های پیش روی حفاظت از خرس اشاره کرد و گفت: متأسفانه، این گونه ارزشمند با مخاطرات فراوانی دست به گریبان است که عمدتاً ریشه در فعالیت‌های انسانی دارد، تخریب و تکه‌تکه شدن زیستگاه، شکار غیرقانونی و تعارض با جوامع محلی به دلیل نزدیکی به سکونتگاه‌های انسانی از عوامل تهدید این گونه چتر برای طبیعت است.