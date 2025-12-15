ثبت تصاویری کم یاب از خرس قهوای همراه با دو توله در دنا
در ادامۀ پایشهای شبانهروزی یگان حفاظت محیط زیست، ماموران این حوزه در منطقه حفاظتشده دنا تصاویر یک قلادۀ خرس قهوای همراه با دو تولۀ خود ثبت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با بیان اهمیت گونه خرس قهوهای برای یک منطقه حفاظت شده گفت: خرس قهوهای یک "گونه چتر" محسوب میشود و حفاظت از این گونه و قلمرو گستردهاش، به معنای حفاظت از همه زنجیرۀ زیستی و شمار زیادی از گونههای گیاهی و جانوری دیگر در آن منطقه است.
عبدال دیانتی نسب به نقش این گونه چتر برای طبیعت اشاره کرد و افزود: این حیوان با تغذیه از میوهها و دفع دانهها در مناطق مختلف، به تجدید حیات جنگلها کمک شایانی میکند.
وی ادامه داد: همچنین خرس قهوره ای، با کنترل جمعیت جوندگان و حشرات، نقش تنظیمکنندهای حیاتی در تعادل محیط زیست ایفا می کند.
دیانتی نسب حضور خانواده خرس با تولههایش را، نشانۀ پویایی جمعیت و سلامت نسبی زیستگاه در آن ناحیه برشمرد و اضافه کرد: وجود خرس در محیط زیست نشانه پویایی جمعیت و سلامت آن اقلیم بوده و این موفقیتی برای حفاظت به شمار میآید.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به تهدیدهای پیش روی حفاظت از خرس اشاره کرد و گفت: متأسفانه، این گونه ارزشمند با مخاطرات فراوانی دست به گریبان است که عمدتاً ریشه در فعالیتهای انسانی دارد، تخریب و تکهتکه شدن زیستگاه، شکار غیرقانونی و تعارض با جوامع محلی به دلیل نزدیکی به سکونتگاههای انسانی از عوامل تهدید این گونه چتر برای طبیعت است.
وی گفت: حفاظت از این میراث طبیعی تنها از عهدۀ دولت برنمیآید و نیازمند مشارکت فعال تمامی اقشار است.
دیانتی نسب از مردم محلی و گردشگران خواست از نزدیک شدن و به ویژه غذا دهی به حیات وحش اکیداً خودداری کنیدچرا که این کار برای انسان خطرناک است و با عادت دادن حیوان، سرنوشت شومی برای آن رقم میزند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده، موضوع را از طریق تلفن گویای ۱۵۴۰ به محیط زیست گزارش دهند.