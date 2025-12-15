خداحافظی مردم با سیدِ خندان سمنان خداحافظی مردم با سیدِ خندان سمنان خداحافظی مردم با سیدِ خندان سمنان خداحافظی مردم با سیدِ خندان سمنان خداحافظی مردم با سیدِ خندان سمنان خداحافظی مردم با سیدِ خندان سمنان خداحافظی مردم با سیدِ خندان سمنان خداحافظی مردم با سیدِ خندان سمنان خداحافظی مردم با سیدِ خندان سمنان خداحافظی مردم با سیدِ خندان سمنان خداحافظی مردم با سیدِ خندان سمنان خداحافظی مردم با سیدِ خندان سمنان خداحافظی مردم با سیدِ خندان سمنان خداحافظی مردم با سیدِ خندان سمنان خداحافظی مردم با سیدِ خندان سمنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، آیت‌الله سید محمد شاهچراغی نماینده سابق ولی فقیه در استان و نماینده سابق مردم سمنان در مجلس خبرگان رهبری بود .

اخلاق نیکو و مردم داری آیت الله شاهچراغی یکی از عوامل محبوبیت این عالم ربانی میان مردم بود به گونه ای که از وی به عنوان پدر معنوی استان ، سید خندان و محور وحدت یاد می کنند.

این عالم فرزانه بیست و دوم آذر ماه دار فانی را وداع گفت . مراسم تشییع پیکر آن مرحوم از دقایقی پیش از معراج شهدای سمنان تا بارگاه مطهر امامزاده یحیی انجام شد.

پیکر این عالم جلیل القدر طبق وصیت وی در زادگاهش روستای حسن آباد دامغان به خاک سپرده می شود . این مراسم سه شنبه بیست و پنجم آذر ماه برگزار خواهد شد.