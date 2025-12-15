



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،علی سلیمی گفت: بر اساس داده‌های استخراج‌شده از سامانه‌های ترددشمار، طی هشت ماهه سال ۱۴۰۴، آمار تردد وسایل نقلیه در محور‌های مواصلاتی استان کرمانشاه به ارقام قابل توجهی رسیده که بیانگر پویایی جریان حمل‌ونقل در این استان است.

وی افزود: در این بازه زمانی، مجموع تردد وسایل نقلیه سبک در محور‌های مواصلاتی استان کرمانشاه به ۱۵۴ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۹۵ تردد رسیده که سهم عمده‌ای از کل تردد‌ها را به خود اختصاص داده و نشان‌دهنده حجم بالای سفر‌های درون‌استانی و برون‌استانی خودرو‌های سواری و وانت‌ها است.

سلیمی تصریح کرد: تردد وسایل نقلیه سنگین نیز در هشت ماهه امسال به ۲۴ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۸۶۹ تردد رسیده که این آمار جایگاه ویژه کرمانشاه در حمل‌ونقل کالا، ترانزیت و پشتیبانی از مبادلات اقتصادی را به‌خوبی نشان می‌دهد و نقش راهبردی محور‌های استان در اتصال مرز‌ها و مراکز اقتصادی کشور را برجسته می‌کند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به جمع‌بندی کلی آمار‌ها بیان کرد: مجموع کل تردد ثبت‌شده وسایل نقلیه سبک و سنگین در محور‌های مواصلاتی استان طی این مدت بالغ بر ۱۷۸ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۹۶۴ تردد بوده که بخش عمده آن مربوط به وسایل نقلیه سبک و حدود ۱۴ درصد نیز مربوط به وسایل نقلیه سنگین است.

وی ادامه داد: این آمار‌ها حاصل پایش مستمر محور‌های مواصلاتی استان توسط سامانه‌های هوشمند ترافیکی است و به‌صورت دقیق وضعیت رفت‌وآمد در جاده‌های اصلی، فرعی و شریانی استان را منعکس می‌کند که مبنای برنامه‌ریزی‌های ایمنی، نگهداری و توسعه راه‌ها قرار می‌گیرد.

سلیمی خاطرنشان کرد: حجم بالای تردد در محور‌های استان کرمانشاه ضرورت ارتقای ایمنی راه‌ها، بهسازی مستمر محور‌های پرتردد و مدیریت بهینه ترافیک را دوچندان می‌کند و این اداره کل با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، اقدامات لازم را برای تسهیل تردد و افزایش ضریب ایمنی کاربران جاده‌ای دنبال می‌کند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه اظهار داشت: استمرار پایش تردد‌ها و تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی دارد و تلاش می‌شود با اتکا به این اطلاعات، خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای استان در بالاترین سطح ممکن انجام شود