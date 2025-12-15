به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: این طرح با هدف توسعه حمل‌ونقل پاک، نصب ایستگاه‌های شارژ اسکوتر، موتورسیکلت و دوچرخه برقی از ابتدای ماه آینده آغاز می‌شود.

سعید ساکت از اجرای برنامه جامع توسعه زیرساخت‌های شارژ وسایل حمل‌ونقل پاک در این کلان‌شهر خبر داد و افزود: در چارچوب اجرای نخستین طرح کشوری در این حوزه، امکان شارژ هم‌زمان ۱۰۰ وسیله فراهم می‌شود.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی طرح ادامه داد: تاکنون ۲۰ ایستگاه شارژ تکمیل و آماده نصب شده است و فرایند ساخت بقیه ایستگاه‌ها هم با برنامه زمان‌بندی مشخص در حال اجراست و عملیات نصب تجهیزات از ابتدای ماه آینده آغاز می‌شود و پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری، همه ایستگاه‌ها به بهره‌برداری کامل برسد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه جانمایی ایستگاه‌های شارژ با رویکرد تسهیل دسترسی شهروندان اجرا شده است، گفت: این تجهیزات در تمامی پارکینگ‌های شهر و همچنین ایستگاه‌های منتخب مترو مستقر می‌شود، تا شبکه‌ای یکپارچه و در دسترس برای شارژ وسایل حمل‌ونقل برقی سبک ایجاد شود.

ساکت توسعه این زیرساخت‌ها را گامی مؤثر در تحقق اهداف حمل‌ونقل پایدار دانست و افزود: گسترش امکانات شارژ وسایل برقی سبک، نقش زیادی در کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و بهبود کیفیت هوای شهر اصفهان دارد.