به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت:استان زنجان به عنوان قطب اصلاح نژاد دام سبک کشور است .

صادقی با اشاره به اجرای طرح افزایش تولید در دامداری های سبک روستایی و عشایری استان زنجان افزود: این طرح شامل شناسایی و آموزش دامداران، عملیات ضدانگل، واکسیناسیون، تغذیه تکمیلی، بهسازی تاسیسات، مدیریت چرا، اصلاح نژاد و فرآوری محصولات دامی خواهد بود.

وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح ملی افزود:شبکه‌سازی دامداران، ایجاد هماهنگی میان ذی‌نفعان طرح، حفظ جمعیت دام مولد در مناطق روستایی و عشایری، استفاده کارآمد از منابع پایه، توسعه خدمات فنی و بهداشتی، تولید محصولات سالم و ایجاد الگوی تلفیقی، ارتقای مراتع، افزایش بیمه دام و مدیریت ریسک، حمایت زیرساختی از دامداران کوچ رو و بهبود نظام نهاده‌های دام و گوشت از جمله اهداف این طرح است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی زنجان نیز گفت: افزایش بهره‌وری در دامداری‌های سبک روستایی و عشایری نقش مؤثری در تأمین پروتئین مورد نیاز مردم و تقویت امنیت غذایی کشور دارد.

کرامتی گفت:ایجاد اولین انجمن نژادی دام سبک کشور، راه‌اندازی نخستین و بزرگترین زنجیره گوشت بوقلمون در کشور و وی افزود که تولید گوشت مرغ در استان نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۵ درصد رشد داشته و زنجیره ارزش پرورش طیور نیز به میزان ۱۱٬۴۰۰ تن گوشت سفید توسعه یافته است.