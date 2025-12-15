پخش زنده
مرحله سوم فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ جام جهانی بابسلِی یا سورتمه سواری در لیلهامر نروژ به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مواد مختلف به این شرح است:
* دو نفره:
- در این مرحله رقابت دو نفره برگزار نشد.
- در رده بندی کلی بخش دو نفره پس از دومین مرحله از ۷ مرحله فصل تیم آلمان دو با ۴۵۰ امتیاز صدرنشین است و تیمهای آلمان یک با ۴۲۰ و آلمان سه با ۴۰۰ امتیاز دوم و سوم هستند.
* چهار نفره: (مجموع دو ران یا حرکت)
۱- آلمان دو (کاپیتانی یوهانس لخنر) ۱:۳۹:۸۸ دقیقه
۲- آلمان یک (کاپیتانی فرانچسکو فردریش) ۱:۴۰:۰۲،
۳- آلمان سه (کاپیتانی آدام آمور) ۱:۴۰:۰۴
- در رده بندی کلی بخش چهار نفره پس از سومین مرحله از ۷ مرحله فصل تیمهای آلمان دو با ۶۰ و آلمان یک با ۶۴۵ امتیاز اول و دوم هستند و تیم آلمان سه با ۵۷۶ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.