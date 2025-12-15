پخش زنده
رئیس اداره دامپزشکی آبادان از کشف، ضبط و معدومسازی داروها و ملزومات دامپزشکی تاریخمصرفگذشته و غیر مجاز در مراکز بخش خصوصی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمد فخریزاده رئیس اداره دامپزشکی آبادان گفت: در بازرسیها و بازدیدهای یک ماه گذشته از داروخانهها و کلینیکهای حیوانات خانگی، کارشناسان این اداره موفق به شناسایی و جمعآوری بیش از ۲۰ کیلوگرم دارو تاریخمصرفگذشته به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون ریال شدند که پس از طی مراحل قانونی، معدومسازی شد.
او افزود: پرونده متصدیان متخلف جهت رسیدگی و جلوگیری از تداوم فعالیتهای غیرمجاز به مراجع قضایی معرفی شده است.
رئیس اداره دامپزشکی آبادان ادامه داد: اجرای اینگونه اقدامات در راستای حفظ سلامت حیوانات، صیانت از بهداشت عمومی و ارتقای سطح کیفی خدمات دامپزشکی انجام میشود و نقش مؤثری در افزایش اعتماد شهروندان به مراکز درمانی مجاز دارد.
او از شهروندان خواست برای دریافت خدمات درمانی حیوانات خانگی و سایر دامها صرفاً به مراکز مجاز و دارای مسئول فنی دامپزشک مراجعه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق اداره دامپزشکی پیگیری و گزارش کنند.
فخریزاده همچنین از مسئولان فنی مراکز درمانی و دارویی دامپزشکی خواست با خودداری از تهیه و توزیع داروهای قاچاق، غیرمجاز یا تاریخمصرفگذشته، مانع از بروز خسارتهای احتمالی و تهدید سلامت حیوانات شوند.