به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) آباده گفت: به همت بسیج جامعه پزشکی و با حضور تیمی از کادر درمانی شهرستان آباده، اردوی جهادی بسیج جامعه پزشکی با هدف ارتقاء سطح سلامت سالمندان ساکن در سرای سالمندان آباده برگزار شد.

کشاورز افزود: دکتر علی برکتین متخصص داخلی و تمامی همکاران جهادگر به صورت رایگان تمامی سالمندان را معاینه کردند.

او ادامه داد: این خدمات تخصصی شامل بررسی دقیق پرونده‌های پزشکی، معاینه فیزیکی و ارائه توصیه‌های لازم برای مدیریت بیماری‌های مزمن بود.