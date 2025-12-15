

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حق پرست افزود : هوای استان طی امروز (دوشنبه) قسمتی تا نیمه ابری گاهی اوقات همراه با رشد ابر پیش‌بینی می‌شود.

به دنبال این شرایط، از روز سه شنبه تا پایان هفته، جو منطقه تحت تاثیر سامانه‌ای ناپایدار قرار می‌گیرد که تمرکز فعالیت آن، عمدتاً در مناطق جنوبی کشور خواهد بود.

این سامانه ، ضمن تشدید وزش باد و تعدیل دمای هوا (کاهش نسبی دمای روزانه و افزایش دمای شبانه) بارش‌هایی نیز، غالباً به شکل رگبار‌های پراکنده باران و برف، برای سطح استان در پی خواهد داشت.

احتمال بارش، در روز سه شنبه در نیمه غربی و در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه در نیمه شرقی، کرمانشاه بیشتر به نظر می‌رسد.