به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان در نشست بررسی و پیگیری مطالبات روستا‌های بخش مرکزی شهرستان اصفهان گفت: طرح ایزینکس با هدف توانمندسازی اقتصادی روستاها، توسعه زیرساخت‌های پایدار و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی طراحی شده است.

مجید جوهری، ایزینکس را یکی از طرح‌های کلیدی در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری روستایی دانست و افزود: یکی از بخش‌های مهم این طرح، ایجاد شرایط مطلوب برای تبادل تجربیات، فناوری‌ها و تعاملات اقتصادی میان روستا‌های ایران و روستا‌های کشور‌های دیگر است و می‌تواند در ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش بازار‌های هدف و انتقال دانش نوین به روستا‌های کشور نقش‌آفرین باشد.

وی ادامه داد: این همایش بستری برای معرفی ظرفیت‌ها، بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت همکاری‌های بین‌استانی و بین‌المللی در حوزه توسعه روستایی است.

ایزینکس، رویدادی در قالب یک برنامه چندبخشی طراحی شده است تا با ترکیب نشست‌های تخصصی، نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌پذیر، میزگرد‌های چالشی و جلسه‌های تعاملی، مسیری هوشمندانه برای هم‌افزایی میان سرمایه‌گذاران، سرمایه پذیران، کارآفرینان و نهاد‌های حاکمیتی فراهم می‌کند.