"اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی" و "اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها" که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بودند، پس از انجام اصلاحات در هیئت دولت و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.