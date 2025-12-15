تایید ۲ اساسنامه نظام بانکی در شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان از تأیید ۲ اساسنامه مهم بانکی در این شورا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
"اساسنامه شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی" و "اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها" که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بودند، پس از انجام اصلاحات در هیئت دولت و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.