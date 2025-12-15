بر اساس اعلام مرکز مبادله، دلار توافقی (اسکناس) امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ با نرخ ۷۴ هزار و ۲۹۳ تومان معامله می‌شود، قیمت حواله دلار نیز به ۷۲ هزار و ۱۲۹ تومان رسیده است.

در بخش سایر ارزها، درهم امارات اسکناس ۱۹ هزار و ۸۷۸ تومان و حواله درهم ۲۰ هزار و ۲۲۹ تومان اعلام شده است، همچنین یورو اسکناس در بازار تجاری ۸۷ هزار تومان و حواله یورو ۸۴ هزار و ۴۷۱ تومان تعیین شده است.