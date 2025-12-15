آغاز جشنواره قصه گویی در البرز از فردا
بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی در استان البرز از فردا سه شنبه آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، مرحله استانی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی با شعار «جهان، با قصه کودکان را ببین» و با هدف ترویج فرهنگ قصهگویی، شناسایی استعدادهای برتر و ارتقای مهارتهای قصهگویی، طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۲۵ و ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور قصهگویان برگزیده استان البرز در مرکز مجتمع کانون کرج برگزار خواهد شد.
در مرحله استانی این جشنواره، شرکتکنندگان در سه گروه سنی کودک، نوجوان و بزرگسال در قالب بخشهای متنوعی همچون «سنتی و کلاسیک»، «آیینی_سنتی»، «با ابزار»، «ایثار و قهرمانان»، «دینی»، «منظوم»، «نو»، «علمی»، «زبان اشاره» و بخش نوآورانه «۱۰۰ ثانیهای» با یکدیگر به رقابت میپردازند.
در پایان رقابتهای استانی، برگزیدگان هر بخش توسط هیئت داوران معرفی و به مرحله کشوری راه مییابند تا در رده ملی و بینالمللی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی طی روزهای ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ در شهر اصفهان به رقابت بپردازند.
این جشنواره از رویدادهای مهم فرهنگی حوزه کودک و نوجوان به شمار میرود و نقش مؤثری در انتقال مفاهیم فرهنگی، اخلاقی و تربیتی از طریق قصه ایفا میکند.