مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان: بیش از ۵۵ درصد دانشآموزان دوره متوسطه دوم استان در هنرستانهای فنیوحرفهای و کار دانش تحصیل میکنند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدرضا فرحبخش در آیین افتتاح کارگاه خیاطی رشته طراحی دوخت هنرستان دخترانه رضوان بردسیر با اشاره به تغییر رویکرد خانوادهها و نظام آموزشی نسبت به گذشته، افزود: نسلهای پیشین تحت فشار جریان غالب آموزشی، فقط به رشتههای پزشکی و مهندسی هدایت میشدند؛ اما امروز در چارچوب توسعه متوازن و برنامه هفتم توسعه کشور، تکلیف قانونی آن است که ۵۵ درصد دانشآموزان به رشتههای فنی و حرفهای هدایت شوند که خوشبختانه استان امسال به این هدف دست یافته است.
وی با تاکید بر اهمیت هنرستانها در تربیت نیروی ماهر و کارآفرین، بیان کرد: کمبود تجهیزات و امکانات کارگاهی یکی از چالشهای جدی این حوزه است اما برای تحقق اهداف توسعهای به حمایت جدی در زمینه زیرساختها و تجهیزات نیاز است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد: شهرستانهای سیرجان و بردسیر حتی فراتر از میانگین ۵۵ درصدی کشور عمل کردهاند که نشاندهنده ظرفیتهای بالای این مناطق است.
وی با اشاره به حضور پرشور دانشآموزان دختر در رشته طراحی دوخت و سایر رشتههای فنی، گفت: انتخاب این رشتهها نشاندهنده علاقهمندی واقعی دانشآموزان است، فارغ از اجبارهای گذشته، این مسیر علاوه بر پاسخ به علایق آنان، زمینهساز مهارتآموزی، اشتغال پایدار و کارآفرینی خواهد بود.
فرحبخش با بیان نمونههایی از خلاقیت دانشآموزان در طراحی پوشاک و حجاب مدارس، تاکید کرد: وقتی کار به دست دانشآموزان سپرده میشود، نتیجهای زیباتر و ارزشمندتر حاصل میشود و هر یک از این دانشآموزان میتوانند فردا به عنوان کارآفرینان موفق، نه تنها برای خود بلکه برای دیگران نیز فرصت شغلی ایجاد کنند.
وی خاطرنشان کرد: توسعه هنرستانها و کارگاههای کوچک مقیاس، همانند سرمایهگذاریهای بزرگ صنعتی، اهمیت دارد و میتواند نقش مهمی در کاهش بیکاری و افزایش ارزش افزوده ایفا کند.