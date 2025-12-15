به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدرضا فرحبخش در آیین افتتاح کارگاه خیاطی رشته طراحی دوخت هنرستان دخترانه رضوان بردسیر با اشاره به تغییر رویکرد خانواده‌ها و نظام آموزشی نسبت به گذشته، افزود: نسل‌های پیشین تحت فشار جریان غالب آموزشی، فقط به رشته‌های پزشکی و مهندسی هدایت می‌شدند؛ اما امروز در چارچوب توسعه متوازن و برنامه هفتم توسعه کشور، تکلیف قانونی آن است که ۵۵ درصد دانش‌آموزان به رشته‌های فنی و حرفه‌ای هدایت شوند که خوشبختانه استان امسال به این هدف دست یافته است.

وی با تاکید بر اهمیت هنرستان‌ها در تربیت نیروی ماهر و کارآفرین، بیان کرد: کمبود تجهیزات و امکانات کارگاهی یکی از چالش‌های جدی این حوزه است اما برای تحقق اهداف توسعه‌ای به حمایت جدی در زمینه زیرساخت‌ها و تجهیزات نیاز است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد: شهرستان‌های سیرجان و بردسیر حتی فراتر از میانگین ۵۵ درصدی کشور عمل کرده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای این مناطق است.

وی با اشاره به حضور پرشور دانش‌آموزان دختر در رشته طراحی دوخت و سایر رشته‌های فنی، گفت: انتخاب این رشته‌ها نشان‌دهنده علاقه‌مندی واقعی دانش‌آموزان است، فارغ از اجبار‌های گذشته، این مسیر علاوه بر پاسخ به علایق آنان، زمینه‌ساز مهارت‌آموزی، اشتغال پایدار و کارآفرینی خواهد بود.

فرحبخش با بیان نمونه‌هایی از خلاقیت دانش‌آموزان در طراحی پوشاک و حجاب مدارس، تاکید کرد: وقتی کار به دست دانش‌آموزان سپرده می‌شود، نتیجه‌ای زیباتر و ارزشمندتر حاصل می‌شود و هر یک از این دانش‌آموزان می‌توانند فردا به عنوان کارآفرینان موفق، نه تنها برای خود بلکه برای دیگران نیز فرصت شغلی ایجاد کنند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه هنرستان‌ها و کارگاه‌های کوچک مقیاس، همانند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ صنعتی، اهمیت دارد و می‌تواند نقش مهمی در کاهش بیکاری و افزایش ارزش افزوده ایفا کند.