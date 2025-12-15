یازدهمین جلسه کارگروه موضوع جزء (۱) بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور، امروز با حضور نمایندگان دادگستری کل استان تهران، استانداری تهران مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، برگزار شد.

بازگرداندن اراضی غیرفعال به چرخه تولید و فراهم‌سازی شرایط واگذاری به سرمایه گذاران

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا وسیما ؛ در این جلسه، چهار پرونده مرتبط با قرارداد‌های راکد و حائز شرایط فسخ در شهرک‌های صنعتی استان مطرح و پس از ارائه گزارش‌های کارشناسی، بررسی وضعیت اجرای تعهدات و استماع اظهارات طرف‌های قراردادی، کارگروه در خصوص نحوه تعیین‌تکلیف پرونده‌ها تصمیم‌گیری کرد.

جمال علیرضاپور، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، با اشاره به رویکرد این شرکت در ساماندهی قرارداد‌های غیرفعال گفت: «پیگیری مستمر این پرونده‌ها با هدف بازگرداندن اراضی راکد به چرخه تولید و فراهم‌سازی شرایط واگذاری آنها به سرمایه‌گذاران دارای صلاحیت، به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.»

وی افزود: «هماهنگی‌های ایجادشده میان دستگاه قضایی و شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، موجب تسریع روند رسیدگی و تعیین‌تکلیف پرونده‌ها شده و نقش مؤثری در احیای ظرفیت‌های معطل‌مانده و رونق تولید خواهد داشت.»